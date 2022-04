Spezia, Thiago Motta: "Soddisfatto di risultato e prestazione"

EMPOLI - Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha parlato così dopo la gara con l'EmpolI: "Abbiamo giocato una bella partita, non era facile. L'interpretazione mi è piaciuta, il risultato finale è giusto, entrambe le squadre hanno avuto occasioni. Mi attendevo una gara del genere: l'Empoli gioca sempre combattendo quindi porta a casa un pari ci soddisfa - ha dichiarato - Sono felice per punto e prestazione, è un risultato che dà continuità. Sono contento per squadra, ha dato segnali positivi. Ci attende un finale di stagione difficile fin dalla prossima gara contro l'Inter, un avversario che ovviamente ci dà stimoli, dobbiamo prepararci al meglio possibile. Siamo motivati, vogliamo concludere questo campionato al meglio, anche per raggiungere l'obiettivo. Credo che oggi abbiamo mostrato grande determinazione e carattere, mi sono piaciute mentalità e voglia di soffrire da squadra. L'Empoli non è un avversario semplice, e penso che alla fine il risultato abbia premiato la buona volontà messa dall'inizio alla fine".