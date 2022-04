LA SPEZIA - Dopo il giorno di riposo concesso da Thiago Motta in seguito alla trasferta di Empoli, lo Spezia è tornato al lavoro sul terreno di Follo in vista della partita contro l’Inter di venerdì. Dopo il riscaldamento tecnico, le Aquile hanno svolto attivazioni tecniche e sviluppi offensivi, e per finire una partitellaa campo ridotto. Rientrato parzialmente in gruppo il centrocampista Bourabia.