Spezia, Thiago Motta: "Toro squadra con molta qualità e con un grande allenatore"

LA SPEZIA -Le parole di Thiago Motta all’anti vigilia del match contro il Torino. “Con l' Inter posso dire che avremmo potuto fare meglio, abbiamo sbagliato troppo. Guardiamo avanti e cercheremo di non ripetere gli stessi errori. Siamo in piena lotta salvezza e dobbiamo rilassarci ma restare concentrati sul campionato che stiamo giocando. Non è cambiato niente nel nostro modo di lavorare, diamo il massimo ogni giorno per raccogliere i frutti del nostro lavoro".

Come sta la squadra

"La squadra sta bene, sia mentalmente che fisicamente, si sta allenando bene e domani valuterò chi sarà a disposizione per scendere in campo sabato. Nzola dovremo vedere come si allenerà e poi valutare se convocarlo, e quindi farlo giocare. Porterò a Torino la miglior squadra possibile".

Il Torino

"Bremer è un grande giocatore e quest’anno ha fatto un’ottima stagione. Il Torino ha giocatori di qualità, guidati da un allenatore molto competitivo che sono sicuro darà il massimo per vincere: mi aspetto una grande partita. Noi li affronteremo con molto rispetto come abbiamo sempre fatto e continueremo a fare".

Lotta salvezza

"La Salernitana vincendo ha riaperto tutto. Questo è il calcio, questo è il campionato che stiamo affrontando ed è difficile per tutte le squadre che stanno lottando o per lo Scudetto o per la salvezza. Sappiamo che sarà così fino alla fine, dobbiamo restare concentrati e proseguire sulla nostra strada, lavorando al massimo, giorno per giorno, è quello che abbiamo sempre fatto e continueremo così.”