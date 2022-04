LA SPEZIA - Ripresi nella mattinata di oggi gli allenamenti dello Spezia, in vista della gara di sabato contro la Lazio. Riscaldamento tecnico, scarico per i titolari della sfida con il Torino, sviluppi offensivi e partitella finale. Terapie per Colley e per Maggiore, per il quale, ha comunicato lo Spezia sul proprio sito, "gli esami hanno escluso lesioni" ed è " pronto dunque a rientrare in gruppo". Per la giornata di domani è in programma una nuova seduta di allenamento.