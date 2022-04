LA SPEZIA- Si è svolto questa mattina l'allenamento dello Spezia, che si sta preparando ad affrontare la Lazio sabato sera al ‘Picco’. Seduta prettamente tattica per la squadra di Thiago Motta, con attivazioni tecniche e situazioni offensive. Rientrato regolarmente in gruppo Giulio Maggiore; continua invece con le terapie Ebrima Colley. Differenziato per Jacopo Sala.