LA SPEZIA - Seduta mattutina a Follo per lo Spezia che ha iniziato la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato, contro l'Atalanta. Consueto riscaldamento tecnico, sviluppi offensivi e partitella finale, questo il programma di oggi fatto svolgere dall'allenatore Thiago Motta. Terapie per Ebrima Colley e lavoro differenziato per Jacopo Sala. Per la giornata di domani è in programma una nuova seduta mattutina.