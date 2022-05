Spezia, intervento riuscito per Bastoni

LA SPEZIA- Nuova seduta per le Aquile di Thiago Motta, in vista dell'importantissima sfida in programma sabato alle 18:00 in casa dell'Udinese. Seduta prettamente tattica per la squadra, con attivazioni tecniche e situazioni offensive e partitella finale. Allenamento personalizzato per Hristov e Colley, mentre l'operazione alla quale è stato sottoposto Simone Bastoni nel primo pomeriggio di oggi presso l'ospedale San Raffaele di Milano, è perfettamente riuscita e il calciatore aquilotto verrà dimesso nella giornata di domani.