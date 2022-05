LA SPEZIA- Thiago Motta non parlerà in conferenza stampa. Il tecnico dello Spezia ha infatti optato per il silenzio, per avere una concentrazione massima in vista della decisiva trasferta di Udine di sabato pomeriggio. Ad accompagnare la squadra ci sarà anche il presidente Philip Platek, e dovrebbe arrivare dagli Stati Uniti anche il fratello, il proprietario Robert Platek.