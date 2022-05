Spezia, Pecini: "La volontà è confermare il gruppo"

LA SPEZIA - "Cercheremo di confermare il gruppo in blocco. Se arrivano eventuali offerte per i nostri calciatori, se ne parlerà. Non è una questione economica per noi, ma di opportunità. Se vengono da un club al nostro livello, crediamo di avere gli strumenti per resistere. Se arrivano da una big, si aprono magari scenari diversi". Lo ha detto Riccardo Pecini, chief fooball operations officer dello Spezia Calcio all'indomani della salvezza ottenuta dal club ligure in serie A. "La nostra è una squadra che nelle difficoltà ha sempre tirato fuori qualcosa in più. E questo ha fatto la differenza", ha detto il dirigente. La prossima settimana, a campionato finito, si terrà un vertice con la proprietà americana della famiglia Platek ed il tecnico Thiago Motta per capire le intenzioni di uno dei tecnici rivelazione della serie A. "Penso di avergli lasciato tutto lo spazio che, giustamente, un allenatore deve avere. Da quando mette piede in campo a quando ne esce - ha detto Pecini -. Il prossimo anno partiremo ancora con la prospettiva di lottare per la salvezza, ma vogliamo garantirci di avere il tempo di programmare senza assilli".