LA SPEZIA - Lo Spezia è tornato in campo per preparare l'ultima fatica della regular season. Concentrazione sul Napoli, prossimo avversario. Dopo il classico riscaldamento, gli uomini di Thiago Motta hanno svolto una serie di torelli, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella finale. Rientrati regolarmente in gruppo Nzola e Ferrer, ancora lavoro personalizzato invece per Colley e Hristov. Terapie per Bastoni. Domani è in agenda una seduta mattutina.