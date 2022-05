Spezia, Thiago Motta: "Ci davano tutti per spacciati, e questo ci ha motivato"

LA SPEZIA- A due giorni dalla partita contro il Napoli, il tecnico dello Spezia, Thiago Motta, ha parlato in conferenza stampa. "Ringrazio i ragazzi per il raggiungimento di questo obiettivo importante. Il nostro campionato lo abbiamo vinto, questa partita sarà un omaggio per i tifosi. Cercheremo di fare una bella partita nonostante l'orario che non è dei migliori". "Ci davano tutti per spacciati - ha continuato il tecnico- ma noi non ci siamo abbattuti e abbiamo preso gli stimoli giusti per raggiungere l''obiettivo. Ho un gruppo di ragazzi che ha entusiasmo, fame e voglia di arrivare a traguardi importanti. Del nostro percorso rifarei tutto, anche dagli errori commessi si impara e si migliora, e lo abbiamo fatto dal primo giorno”. Thiago Motta vuole comunque fare bella figura: "Giocheremo più rilassati, ma con i soliti valori di inizio stagione, che abbiamo messo in pratica in tutta la stagione. Chi giocherà lo farà per merito del lavoro fatto in allenamento, questo è quello che faremo”. E poi conclude: "Futuro? In questi giorni ho pensato a tutto tranne al futuro. Avrò tempo per riflettere su quale possa essere la migior soluzione per tutti. Questa città mi lascia tante cose positive, tantissime. È un'esperienza vissuta fino ad oggi in maniera straordinaria, ho solo da ringraziare ognuno, che dal primo giorno ha aiutato, anche nei momenti meno belli".