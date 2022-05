Spezia, rinnovo fino al 2025 per Ferrer

LA SPEZIA - Tramite un comunicato, lo Spezia ha annunciato "di aver trovato l'accordo per il prolungamento del contratto che lega Salvador Ferrer Canals alla società di via Melara, ora in scadenza al 30 giugno 2025". Il difensore classe 1998 è approdato allo Spezia nella stagione 2019-2020, diventanto uno dei protagonisti della promozione in Serie A e delle salvezza dello Spezia: "Il mio percorso in questa città negli ultimi tre anni è stato inimmaginabile - ha dichiarato Ferrer al momento della firma - e non vedo l'ora di continuare a vivere ancora tante incredibili stagioni in questo Club e con indosso la maglia bianca", Il rinnovo è stato accolto con soddisfazione anche dal presidente Philip Platek: "Salva incarna pienamente i valori di questo Club e lo ha dimostrato sia fuori che dentro il rettangolo verde, giocando in posizioni differenti e mettendo sempre il bene della squadra davanti a tutto. Per noi è davvero importante poter contare ancora su di lui nelle prossime stagioni e non possiamo che esserne soddisfatti".