Spezia, Thiago Motta: "Salvezza? La forza del gruppo ha fatto la differenza"

LA SPEZIA - Lo Spezia conclude il suo campionato con una sconfitta casalinga contro il Napoli. Nel post partita, l'allenatore dei liguri Thiago Motta , ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco cosa ha detto: "La salvezza è stata una grande soddisfazione . Il blocco del mercato per noi poteva essere un problema invece è stato uno stimolo in più. Alla fine la forza del gruppo è stata importante , con i ragazzi che si sono aiutati anche nei momenti difficili".

Thiago Motta: "Psg? Ora non ci penso, voglio staccare la spina, poi parlerò con la dirigenza"

"Non è la prima volta e non sarà l'ultima che circolerà questa voce sul Psg. Adesso voglio prendermi qualche giorno per stare con la mia famiglia e poi parlerò con la dirigenza. Oggi è un momento speciale per noi e per i tifosi. Non credo di vedere le altre partite di Serie A".