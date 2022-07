SANTA CRISTINA - Termina con una goleada (8-0) il secondo test amichevole dello Spezia contro i dilettanti austriaci dello Stegen. Una gara, che al di là del coefficente di difficoltà, è servita a Luca Gotti per vedere all'opera i suoi ragazzi e al tempo stesso per mettere benzina nella gambe, in vista dell'imminente inizio di stagione (coppa Italia 6 agosto contro il Como). Per la cronaca, i gol liguri sono stati realizzati da Agudelo (doppietta), Gyasi, Strelec (poker) e Stjepovic.