«Io sono Daniel, io sono Maldini». Il figlio di Paolo in prestito allo Spezia

Daniel Maldini è un nuovo giocatore dello Spezia. E il club ligure, siccome non si tratta di un calciatore qualsiasi, ha diffuso sui profili social ufficiali un video non comune. Un video, soprattutto, che riprende praticamente alla lettera il papà di Daniel, il leggendario Paolo, impegnato in un mitico spot pubblicitario girato nel 1995 per uno dei più noti marchi di abbigliamento sportivo. Le parole del protagonista non cambiano, così Daniel si mette in posa, palleggia, sorride soddisfatto davanti all'obiettivo e dice: «Solo perché mi chiamo Maldini, non vuol dire che io sia nato calciatore. Anch'io devo correre e allenarmi, lavorare con impegno tutti i giorni. Quando scatto in area palla al piede, seguo il mio destino. Io sono Daniel, io sono Maldini». Paolo, nel '95, si chiedeva: «Quando uno scatta in area palla al piede, chi volete che lo fermi? Mio padre?». Omaggio dovuto al grandissimo Cesare, mentre la dinastia continua, dalla difesa alla trequarti e con un sogno nel cuore: il prestito allo Spezia come trampolino per un futuro targato Milan. Daniel ha vent'anni, papà Paolo smise a 41 anni dopo 902 partite giocate solo con il club rossonero e 27 trofei messi in bacheca. Difficile anche solo accostarsi a questi numeri, ma l'esempio è costantemente lì, davanti agli occhi del nuovo numero 30 dello Spezia.