Spezia, personalizzato per Kovalenko, Amian, Antiste e Ferrer

LA SPEZIA - Lo Spezia di mister Gotti, dopo la bella vittoria casalinga di domenica contro l'Empoli, è tornato in campo questa mattina per preparare il prossimo impegno di campionato in programma sabato sera a San Siro contro l'Inter. Per il gruppo, riscaldamento tecnico seguito da esercitazioni atletiche e partitelle tema. A chiudere, partita finale a campo ridotto. Regolarmente in gruppo Sher e Nguiamba, mentre lavoro personalizzato per i vari Kovalenko, Amian, Antiste e Ferrer. Domani, seduta mattutina.