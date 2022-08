Spezia, Gotti: "Dragowski? Errori fanno parte del calcio, spaventati dopo il 2-2"

LA SPEZIA - Al Picco lo Spezia di Gotti viene fermato sull'1-1 dal Sassuolo di Dionisi. Al termine del match il tecnico degli Aquilotti, Luca Gotti, ha così parlato ai microfoni di DAZN: "Partita molto diversa tra i due tempi. Abbiamo cercato di far male al Sassuolo senza concedere spazi ma al contempo ti concedono qualcosa. Nel secondo tempo siamo ripartiti bene fino all'errore che ha portato al pareggio di Pinamonti. A quel punto ci siamo un pò spaventati e abbiamo fatto fatica. Troppi spazi concessi al Sassuolo". Gotti ha trovato un Nzola rigenerato: "E' lui che ha cambiato se stesso. Ha completamento cambiato atteggiamento rispetto a quanto mi avevano raccontato. Un ragazzo cui i compagni vogliono molto bene. Bravo lui a modificare alcuni suoi atteggiamenti". Sull'errore di Dragowski e Caldara: "Dragowski si è preso le colpe? Non ho nemmeno rivisto l'errore, in diretta l'ho visto. Ma dico che l'allenatore si arrabbia per come parte quella palla, da come eravamo messi. Poi gli errori fanno parte del calcio. Drago ha fatto poi ottimi interventi". Gotti ha spiegato alcune scelte di formazione: "Siamo nella settimana in cui si giocano tre partite e quindi devo valutare il tutto. Ho cambiato Bastoni e Agudelo perchè sono entrambi mancini. Volevo alzare alto Giasy e mettere Agudelo sul loro terzino destro, con Reca nei pressi di Berardi a campo aperto".