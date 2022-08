Juve-Spezia, le due novità di Gotti: Ellertsson e Holm

LA SPEZIA - Luca Gotti per ora ha fatto più del suo; mai lo Spezia aveva raggranellato 4 punti nelle prime tre di campionato in massima serie. Senza quell’infortunio tra Dragowski e Caldara, che ha regalato il pari a Pinamonti, anzi, gli aquilotti sarebbero inaspettatamente nella parte destra della classifica. Ora si pensa e si prepara la sfida infrasettimanale contro la Juve. Se i Platek sbloccano gli investimenti, saranno quattro i rinforzi immediati: Ampadu dal Chelsea, Azzi dal Modena, Onana dal Bordeaux via Inter e probabilmente anche Nastasic dalla Viola, rientrando quest’ultimo nell’operazione Nikolaou . Nessuno dei quattro però sarà a Torino così come Ekdal, non ancora al meglio della preparazione, espulso contro il Sassuolo e squalificato. Possibile che allo Stadium ci sia l’esordio di Emil Holm così come quello dell’islandese Ellertsson. Possibile lo spostamento di Gyasi in avanti, a far coppia con Strelec o con Nzola, poiché uno dei due verrà preservato per la successiva sfida con il Bologna al Picco.