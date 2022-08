Gotti amaro: "Peccato, a larghi tratti Spezia alla pari con la Juve"

TORINO - "Io registro un passo avanti dal punto di vista della personalità e del coraggio. Ma non sono contento per nulla di uscire senza punti". Lo ha dichiarato Luca Gotti, allenatore dello Spezia, a Sky dopo la gara con la Juventus: "E voglio che non siano soddisfatti anche i miei giocatori, perchè ce la siamo giocata alla pari per lunghi tratti. Bisogna crescere nella mentalità e dventare più forti: sembrava che ci accontentassimo di arrivare negli ultimi metri, la differenza si fa in area di rigore. Gyasi vicino a Nzola? E' sicuramente il ruolo giusto per lui in questo sistema di gioco, Gyasi e Nzola amano giocare insieme, si cercano tanto. Se optiamo per il 3-5-2 Gyasi deve giocare avanti. Ho cercato di costruire un 3-5-2 un po' storto per farlo correre il meno possibile indietro e il più possibile avanti. Ho cercato di compensare, in attesa di completare la squadra. Da venerdì faremo un'analisi di questa parte di mercato. Ma è meglio che mi occupi di quanto accade in campo".