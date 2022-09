Spezia, sono 22 i convocati per il Napoli: prima chiamata per Ampadu

LA SPEZIA - Per la gara contro il Napoli allo stadio "Diego Armando Maradona" valevole per la sesta giornata di Serie A, il tecnico dello Spezia, Luca Gotti, ha diramato la lista dei convocati. Sono 22 i calciatori che affronteranno la trasferta in Campania. Assenti ancora Verde, Amian, Maldini, Ferrer ed Ekdal. C'è Strelec, prima volta per il nuovo arrivato Ampadu. Ecco la lista completa: