Spezia, Gotti: "Reca e Gyasi a disposizione, out Sala. Per Verde tempi non brevi"

LA SPEZIA - Alla vigilia del derby ligure contro la Sampdoria e valevole per la settima giornata di Serie A, il tecnico dello Spezia, Luca Gotti, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Queste le sue parole: "Abbiamo affrontato la gara contro il Napoli facendo la nostra partita. Nel primo tempo abbiamo subito maggiormente l'avversario. Nella ripresa, verso la metà, pensavo addirittuta di poter portare a casa il punteggio pieno che, alla luce della gara, non sarebbe stato giusto. Sarebbe stato più giusto il pareggio. Portiamo a casa zero punti, tanto rammarico." Gotti ha aggiornato sulle condizioni di Reca e Gyasi: "Reca ha avuto un problema nel finale della partita di Napoli. Sembrava fosse serio, ma già lunedì avevamo per fortuna scongiurato robe serie. Gyasi ha fatto una settimana da acciaccato, confido di poterlo avere a disposizione. Sala non ci sarà per un piccolo problemino. Tempi non brevi per Verde, Maldini e Amian. Ferrer forse lo porto. Ekdal? Ho visto forse il miglio Ekdal dall'inizio della stagione. Questo mi conforta ed è un aspetto positivo. Penso che possa entrare a gara in corso". Sul modulo di gioco: "Le squadre in genere vengono definite più per concetti che per scheramenti tattici. Per la gara di domani ci possono essere cose sovrapponibili e altre diverse rispetto alla gara di Napoli". Su Strelec: "Strelec ha fatto una settimana intera di allenamenti. I numeri e i gol vanno sempre affibiati agli attaccanti, ma sono cose che riguardano tutta la squadra. I numeri vanno analizzati dopo 6-7 partite". Un giudizio sul giovane islandese Ellertsson: "È un giocatore che ha giocato parzialmente in B alla SPAL, dove si era anche infortunato. Si era prospettata l'idea di mandarlo in prestito in B. Ma guardandolo la prima settimana mi è iniziato a piacere per diversi aspetti. E così ho comunicato alla società che doveva rimanere. Se posso lo faccio giocare, spero che si possa ritagliare più spazio".