Spezia, Gotti: "Nzola leader. Solo punti in casa? In trasferta abbiamo incontrato le big"

LA SPEZIA - Tre punti importantissimi per lo Spezia che si aggiudica il derby ligure contro la Sampdoria (2-1). Questo il commento del tecnico degli spezzini Luca Gotti ai microfoni di Dazn, nel post partita. "Sono molto contento della vittoria. Oggi era un piccolo spartiacque e questi tre punti arrivano al momento giusto. Lo Spezia fa punti solo in casa? In trasferta fino a questo momento abbiamo incontrato Inter, Juve, Napoli e ora abbiamo la Lazio. Anche se la partita che abbiamo sbagliato in trasferta è solo quella con l'Inter. Per cui sono molto contento che siamo premiati dai tre punti di oggi, per il percorso che stanno facendo i ragazzi. Ora c'è la sosta, ci saranno un paio di giorni di pausa per tutti. La reazione è stata importante: abbiamo avuto un pizzico di fortuna nel pareggiare immediatamente dopo il gol della Sampdoria, ma questa fortuna ce la siamo cercata. Siamo andati sotto già altre volte recuperando, è un segnale da tenerci stretto. Con la Sampdoria non è una partita come le altre. Mi è piaciuta la partita di Nzola, ha dimostrato carattere e leadership".