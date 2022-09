Spezia, Macia ha assistito all'allenamento. Terapie per Sala

LA SPEZIA - In casa Spezia dopo la vittoria nel derby contro la Sampdoria, nella giornata odierna sono ripresi gli allenamenti. Per la prima volta era presente il Direttore Eduardo Macia, che prima dell'inizio della seduta si è intrattenuto a lungo con l'allenatore Gotti e la squadra. Per quanto riguarda il lavoro sul campo invece, la sessione si è divisa tra campo e palestra, seguita da esercitazioni tecnico - tattiche e partitella finale a campo ridotto. Prosegue le terapie presso il centro Kinemove di Pontremoli Jacopo Sala, a seguito di una lesione di basso grado al retto femorale sinistro accusata nelle ultime sedute della scorsa settimana. Domani è in programma un allenamento mattutino.