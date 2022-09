Spezia, personalizzato per Maldini e Sala. Reca si cura in Polonia

LA SPEZIA - Lo Spezia di Gotti ha proseguito nella giornata odierna la preparazione in vista della trasferta sul campo della Lazio. Attivazione tecnica, esercitazioni tattiche finalizzate al possesso, sviluppi offensivi e partitella finale, oltre ad una seduta in palestra nel primo pomeriggio. Personalizzato per Sala e Maldini, mentre sono tornati a lavorare con la squadra i vari Dragowski, Kiwior e Ampadu. Terapie invece per Reca, che dopo aver accusato un problema muscolare al bicipite femorale sinistro in nazionale, in accordo con i responsabili sanitari e il club, proseguirà la prima fase del recupero in Polonia. Previsto per domani il rientro di Hristov, a seguire toccherà anche agli altri nazionali.