Spezia, Gotti sorride in vista della Lazio: Verde in gruppo

Liguri in campo per preparare l'impegno di campionato. Terapie per Hristov tornato in non perfette condizioni dagli impegni con la nazionale

29 . 09 . 2022 18:31 1 min

© ANSA

