Fantacalcio Spezia, Bastoni ko: le condizioni

LA SPEZIA - Brutte notizie dall'infermeria dello Spezia. Il difensore Simone Bastoni ha infatti riportato una lesione muscolare al retto femorale destro, che lo costringerà a stare fuori fino al 2023. Insomma, per il tecnico Gotti un bel problema, in vista dei prossimi impegni di campionato prima della sosta per il Mondiale, dove tra l'altro lo Spezia, sarà impegnato in diversi scontri diretti.