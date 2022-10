Fantacalcio Spezia, ko un centrocampista. Gotti: "Novità sul modulo"

Kovalenko, Gotti perde pezzi a centrocampo

"C'è grande rammarico per il fatto che andremo ad affrontare gare importanti per la nostra classifica con tante assenze che per noi sono pesanti. A Bastoni si aggiunge tra gli indisponibili, temo anche per un periodo non piccolo anche Kovalenko. Rivedremo un po' le nostre cose, sfruttando al meglio ciò che abbiamo. Mancherà qualcuno per il 3-5-2, dunque sarà costretto a cambiare modulo. Inutile forzare un'idea, forzando gli interpreti".

Gotti su Amian, Verde e Maldini

"Amian può partire dall'inizio. Penso sia un terzino da linea a quattro. Meglio il terzo che il quinto, credo, però devo ancora vederlo sprigionare i suoi cavalli. Verde e Maldini? Stanno migliorando, parliamo di giocatori che si allenano da 7-8 giorni. Non hanno i novanta minuti. Ferrer? Lo prenderò in considerazione, anche se viene da un'operazione estremamente invasiva. Ha bisogno di tempi adeguati per il recupero".