Fantacalcio Spezia: Gotti, Holm e l'incredibile profezia

LA SPEZIA - Luca Gotti, allenatore dello Spezia, ha commentato ai microfoni di Dazn il pari casalingo contro la Cremonese. "Holm mi aveva promesso che avrebbe segnato. La reazione è durata almeno 30' perché anche dopo il 2-1 abbiamo creato un paio di situazioni importanti per segnare il terzo gol poi siamo calati un po' perché la squadra ha profuso tante energie mentali e fisiche nella rimonta e il calo è stato inevitabile. Nel secondo tempo è stata una squadra un po' sonnacchiosa e in una fase di stanca subiamo un gol balordo, che in serie A non si deve prendere. A quel punto la Cremonese ha preso il centrocampo e nel finale dopo aver risistemato le cose, avremmo potuto e dovuto vincerla. Siamo riusciti a ribaltarla, non so se è la terza o quarta volta che andiamo sotto, ma comunque riusciamo a ribaltare il risultato. In una squadra così giovane ci sta anche di concedere qualche occasioni ma in A non si perdonano certi errori, né in area di rigore difensiva che avversaria. Il nuovo modulo a tratti mi è piaciuto molto ma credo che si possa dire anche la stessa cosa del 3-5-2. L'equilibrio giusto a volte si trova anche con delle sfumature che vanno al di là del modulo".