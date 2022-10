Fantacalcio Spezia, Gotti sulle condizioni di Maldini e Reca

LA SPEZIA - "Non temevo la partita, ma temevo che potesse capitare di affrontarla in modo inadeguato: invece siamo partiti bene, coi singoli ci sono stati alti e bassi ma l'obiettivo era passare il turno e sono contento, come sono contento che nessuno si sia fatto male". Lo ha dichiarato l'allenatore dello Spezia, Luca Gotti, dopo il match di Coppa Italia con il Brescia. E non manca qualche indicazione in chiave campionato: all'orizzonte c'è la Salernitana: "Sanca e Strelec sono stati importanti, hanno mostrato vivacità ma a volte sono usciti dalla partita. Non sono particolarmente soddisfatto del centrocampo, non abbiamo sfruttato giocate semplici e per venti minuti ci siamo complicati la vita. Ekdal? E' in palla, mi sembra che sia in crescita. La Salernitana? Gioca diversamente dalle suadre incontrate, faremo la conta domani: ad esempio Maldini ha avuto la febbre nella notte e da qui sa sabato mi prendo il tempo per valutare. Non penso di recuperare qualcuno per sabato, credo che Reca tornerà lunedì in gruppo. Ci dobbiamo accertare che la partita di oggi non abbia lasciato scorie. Tiriamo di più? La squadra da questo punto di vista è cresciuta, si rende più pericolosa: ma non va pagato con la coperta corta dietro, bisogna essere più solidi, non è un compito semplice. Per sabato dobbiamo trovare soluzioni per come sviluppare il gioco", ha concluso Gotti.