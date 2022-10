Fantacalcio Spezia, rammarico Gotti: "Pesa il rosso a Nikolaou"

LA SPEZIA - E' un ko che brucia quello casalingo dello Spezia contro la Fiorentina (1-2). Queste le parole post partita del tecnico dei liguri Luca Gotti, ai microfoni di Dazn. "Fa male uscire dal campo con zero punti, è un po' una beffa. Abbiamo preso una ripartenza al 90', in inferiorità numerica, per cui è chiaro che c'è mancanza di maturità, ma l'atteggiamento e la voglia dei calciatori ci hanno fatto fare una partita positiva. Abbiamo commesso degli errori con Salernitana e Fiorentina, oggi in undici contro undici negli ultimi dieci minuti sarebbe stata molto diversa. Abbiamo iniziato benissimo la partita, avuto occasioni, ma al primo calcio d'angolo contro abbiamo subito gol. L'espulsione di Nikolaou è maturata per una stupidaggine, migliorerà su questo, ma oggi ha pesato. Torniamo ad allenarci immediatamente domattina, riflettendo su cosa è andato bene e su cosa non è andato bene".