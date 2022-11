Fantacalcio Milan-Spezia, Gotti su Maldini e Ellertsson

MILANO - "Abbiamo fatto fatica nel primo quarto d'ora come disposizione in campo. Poi con il passare dei minuti non ci siamo fatti portare in giro da loro, nella fase finale del primo tempo ci sono state alcune occasioni del Milan create dalla qualità dei singoli. La mia squadra è cresciuta e non ha mai abbassato la guardia, gestendo bene il campo. Sicuramente c'è da rosicare per il finale". Queste le parole di Luca Gotti, allenatore dello Spezia, dopo il ko a San Siro contro Il Milan. "Maldini? Già nel post-Fiorentina avevo l'idea di fare giocare Daniel - continua Gotti -. Il ragazzo ha fatto una bella settimana, non gli ho detto nulla perchè volevo fosse libero mentalmente. Mi è piacuta la sua prestazione, ha avuto delle buone letture nel dove andare a cercarsi lo spazio, mi ha soddisfatto. Ellertsson? Poteva buttare quella palla all'89' a San Siro, ma non posso colpevolizzarlo. Ha fatto tutto bene, ha corso dietro a tutti. Poi magari su queste cose qui perdiamo qualcosa. Siamo una squadra giovane che sta crescendo, questo spirito sarà importante per il prosieguo del campionato".