Fantacalcio Spezia-Udinese, Gotti e i problemi di Nzola e Verde

LA SPEZIA - Lo Spezia manca ancora l'appuntamento con la vittoria, ma dopo tre ko di fila coglie un buon pareggio casalingo contro l'Udinese. Ecco il commento del tecnico dei liguri Luca Gotti: "Ampadu a centrocampo? Ha avuto la capacità di fare molto bene in difesa, che nella ripresa a centrocampo. Ho preso questa decisione perché Bourabia era provato dalla partita col Milan di sabato ed era ammonito, poi ho fatto lo stesso ragionamento su Kiwior. Ci sono state tante situazioni mezze e mezze, come quella di Arslan. Non volevo essere beffato io. Sono soddisfatto perchè c'è un'identità di gioco sempre più consolidata. Sbagli le occasioni perché le crei. Vorrei sottolineare che non è semplicissimo, dopo tre sconfitte di fila, cercare di giocare così con l'Udinese. Cercare di uccidere la partita, gestire la partita... Nella stessa azione hai tre occasioni e in contropiede prendi gol. Mentalmente ti uccide, ma i ragazzi hanno dimostrato uno spirito che mi piace molto. Tante occasioni e pochi gol? Nzola dovrebbe imparare a fare i gol facili. Verde non si aspettava di giocare dal 1' e gli manca ancora continuità. Abbiamo pochi gol addosso come squadra, ma almeno adesso stiamo mettendoci nella condizione di farne di più. Caldara? Merita una sottolineatura dal punto di vista professionale. È un ragazzo che si è presentato in condizioni fisiche difficili, ha giocato in condizioni difficili. È uscito dall'undici e ha continuato a lavorare con abnegazione, spirito, come se fosse il capitano. È un bell'aiuto per i giovani. Mi sono un po' arrabbiato con Bastoni che non ha seguito l'azione sul cross di Holm, ma abbiamo pensato al gol preso all'ultimo con la Fiorentina e con il Milan. Ci sono momenti".