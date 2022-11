Fantacalcio Verona-Spezia, Gotti su Dragowski e Nzola

VERONA - Finalmente tre punti per lo Spezia, che chiude un 2022 con una classifica più tranquilla. Il successo sul campo del Verona, assume un valore importantissimo. Luca Gotti, tecnico dei liguri lo sa bene e a fine partita ai microfoni di Dazn afferma: "I cambi hanno dato un contributo sicuramente. La partita nella prima mezzora è stata un po' più sonnecchiosa da entrambe le parti, dettata da un po' troppa paura. Ha avuto poi una sterzata dal punto di vista tecnico col gol del Verona e dal punto di vista emotivo con quello che è successo a Dragowski. Ci sono stati 10 minuti in cui siamo stati pericolosi. Lo siamo stati anche nel secondo e la partita è cambiata. Questa vittoria ci ripaga dell’amarezza delle scorse settimane. Infortunio a Dragowski? Non abbiamo notizie certe, gli esami strumentali sono in corso e di sicuro un infortunio non lieve. La prima cosa che accade dal punto di vista sportivo è che il ragazzo non potrà giocare il Mondiale, sarebbe partito con la sua Nazionale domani. Ringrazio il dottor Gatto del Verona che ha aiutato la nostra dottoressa in campo a ridurre la lussazione della caviglia, che è la cosa bella che ci regala lo sport. E poi faccio il mio più grande augurio al nostro portiere, sottolineando anche la grande capacità che ha avuto Zoet nell’entrare e sostituire il compagno sfortunato, facendosi trovare pronto e dando un grande contributo al risultato. Questo vuol dire professionisti di alto livello. Nzola? E' un giocatore molto importante per noi. Ma non solo per i gol, perché lui ha tante qualità".