Dragowski ko con ironia: "ordina" la caviglia express. E Vlahovic...

TORINO - Dopo qualche giorno di rabbia, dolore e frustrazione, Dragowski è riuscito a somatizzare e prendere atto di quello che è accaduto. Il terribile infortunio (poi rivelatosi meno grave del previsto) rimediato nell'ultima partita di campionato vinta dallo Spezia contro il Verona gli ha impedito di rispondere alla convocazione della Polonia per i Mondiali in Qatar, le sue lacrime al momento dell'uscita dal campo erano anche per quello, oltre che per il dolore in sé per sé dell'infortunio.