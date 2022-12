Spezia, test ok col Servette: 3-0 con Strelec, Bastoni e Maldini

VALENCIA - Dopo aver battuto la Sampdoria Primavera lo Spezia vince anche la seconda amichevole precampionato, stavolta giocata in Spagna, contro gli svizzeri del Servette: 3-0 per gli uomini di Gotti segno contro Strelec nel primo tempo, con Bastoni e Maldini nella ripresa.

Sblocca Strelec, poi Bastoni e Maldini

Primo tentativo del Servette, con Stevanovic da fuori, palla alta. Sul fondo, al 9', la replica di Amian, mentre è facile per Frick il colpo di testa di Holm. Dall'altra parte, al 16' Zoet controlla il tentativo da punizione di Cognat. Lo Spezia passa in vantaggio al 40': Sala tenta una prima conclusione respinta da Frick, sulla palla si avventa Strelec che insacca, 1-0. Nella ripresa, raddoppio su calcio di rigore (fallo di mano in area su cross di Ellertson), trasformato da Bastoni. Tris di Maldini che insacca al 32' su assist di Sanca a tu per tu col portiere. Al 38' Gyasi cerca il poker, ma il portiere Omerangic sventa con un autentico miracolo, per poi ripetersi un minuto dopo su Sanca.

Spezia-Servette, così in campo

SPEZIA primo tempo (3-5-2): Zoet; Amian, Caldara, Nikolaou; Holm, Sala, Bourabia, Agudelo, Moutinho; Strelec, Verde.

SPEZIA secondo tempo: Zovko; Hristov, Ampadu, Nikolaou; Bastoni, Bourabia (20' st Kovalenko), Ekdal (42' st Sher), Ellertson, Gyasi; Maldini, Sanca.

SERVETTE (4-3-3): Frick; Diallo, Vouilloz, Souare, Clichy; Cognat, Douline, Camara; Stevanovic, Patricio, Kutesa.