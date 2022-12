Spezia, Verde e Kiwior firmano il 2-0 nel test col Groningen

BENIDORM - Vittoria dello Spezia nel test disputato in Spagna contro il Groningen con il punteggio di 2-0: reti di Verde e Kiwior. Groningen al tentativo al 15' con una conclusione di Van Bergen che colpisce l'esterno della rete. In offside, al 23', la conclusione che si insacca di Nzola, mentre al 36' ci prova Verde, palla sul fondo. Al 41' Spezia in vantaggio: Ampadu va al cross, palla sul secondo palo dove arriva puntuale Verde che insacca di testa. Nella ripresa, al 12' arriva anche il raddoppio: Ekdal serve Kiwior che si aggiusta il pallone sul sinistro e dal limite scocca un rasoterra che batte il portiere avversario Hoekstra. Solo esterno della rete, al 36', per Maldini.