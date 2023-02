Empoli-Spezia, la conferenza di Gotti: le parole su Nzola e Ekdal

La classifica scotta e contro l' Empoli per lo Spezia è una partita fondamentale per il futuro. Dopo lo 0-3 subito in casa contro il Napoli , la parola d'ordine tra i liguri è quella di tornare a vincere al Castellani. La squadra di Gotti dovrà necessariamente mettere in campo una prestazione perfetta per fare risultato contro una delle sorprese del campionato e non sarà semplice. Le pressioni sono tante e alle volte possono anche giocare brutti scherzi. Gotti ha fiducia nel gruppo e nella sua squadra e anche in conferenza stampa ha voluto analizzare la sfida contro i toscani.

Empoli-Spezia, le parole di Gotti

Luca Gotti ha affrontato la situazione di classifica della sua squadra: "Pensiamo a ciò che dobbiamo fare noi perché le gioie non devono arrivarci dai risultati degli altri campi". Guardare avanti facendo un passo indietro: "Non mi sono piaciuti i tanti errori, anche clamorosi, che hanno portato ai gol del Napoli, una squadra che non ha certo bisogno di aiuti. Seguirla da casa? Non è stato bello perché oltre alla situazione personale non sono riuscito a vedere bene la partita".

Ora la sfida contro l'Empoli: "Loro giocano a mente libera e per le caratteristiche che hanno è un vantaggio. Sarà una partita difficile". In chiusura due parole su recuperi di Nzola e Ekdal: "Sto pensando a qualche modifica e dovrò farlo soprattutto per le tante mancanze che abbiamo. Nzola ed Ekdal? Hanno fatto qualcosa in campo ieri e li rivaluteremo prima di Empoli. Chiaro che conto di averli a disposizione quanto prima ma non voglio correre rischi inutili e devo ragionare a medio-lungo termine".