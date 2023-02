Spezia, esonerato Gotti: il comunicato

Un fulmine a ciel sereno nel cielo ligure. In serata la società dello Spezia ha deciso di esonerare l'allenatore Luca Gotti . Risultati negativi e una classifica complicata con la squadra invischiata nella zona rossa con un punto soltanto di vantaggio dal Verona terz'ultimo. Dopo alcune ore di riflessione il presidente Platek ha optato per il cambio di guida tecnica .

Spezia, via Gotti

Nelle ultime settimane la squadra non è riuscita a uscire dal momento di crisi, soprattutto di risultati, che ha risucchiato lo Spezia a ridosso del terz'ultimo posto. A pagare della situazione è stato Gotti, con la società che dopo alcune ore di riflessione ha deciso di esonerarlo. Non è ancora stato annunciato il sostituto, ma la società è al lavoro per trovare il prossimo allenatore. Dopo la decisione il cub ha emesso la nota ufficiale sul sito: "Spezia Calcio comunica di aver sollevato Luca Gotti dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Il Club intende ringraziare il tecnico per l'attività sin qui svolta e gli augura i migliori successi professionali".