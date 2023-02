Spezia-Juventus, Lorieri: "Di Maria è un campione che fa la differenza"

LA SPEZIA - Una serata speciale, nonostante il risultato, per Fabrizio Lorieri sulla panchina dello Spezia. Dopo l'esonero di Gotti è lui il tecnico, in attesa di conoscere il futuro, designato per la sfida con la Juventus terminata 2-0 per la formazione di Allegri. Ai microfoni di Dazn, il tecnico ad interim spezzino ha commentato così, con un particolare riferimento a Di Maria: "Innanzitutto penso che abbiamo fatto un'ottima partita sotto molti punti di vista, in pressing e compatti quando dovevamo soffrire. Questo è un punto di forza e consapevolezza in questo momento. Se guardiamo i numeri, le parate di Perin, penso che la differenza stia nel campione, però anche noi siamo veramente contenti della prestazione effettuata. Cambio modulo? Diciamo che nella fase di preparazione alla partita ci sono stati dei momenti delicati per quanto successo in settimana. Abbiamo avuto la sensazione che la squadra avesse bisogno di provare una nuova soluzione tattica".