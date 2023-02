Spezia, Nzola e i gol per la salvezza: il Torino osserva per il futuro

Lo Spezia trova un punto d'oro sul campo dell' Udinese . Il 2-2 della Dacia Arena ha ridato speranze salvezza ai liguri soprattutto grazie al ritorno di Nzola . Dopo l'infortunio che l'ha tenuto fuori per un mese circa, l'attaccante angolano è tornato per uno spezzone nella sfida contro la Juventus e in Friuli da titolare. Il suo gioco è importante per lo Spezia e la doppietta gli ha permesso di regalare un punto alla sua squadra. Con lui in campo la squadra gira diversamente e può sognare la salvezza.

Spezia, Nzola e la sua miglior stagione

Nzola e la doppietta che lo porta a quota undici reti in stagione. L'angolano eguaglia le sue due migliori stagioni in carriera: la prima con la Virtus Francavilla in C e l'altra con Italiano al primo anno di A coi liguri. Quest'anno, però, può davvero migliorarsi e il fatto di aver raggiunto la doppia cifra in sole 20 partite ne è la dimostrazione concreta. Mancano ancora tantissime gare per chiudere la Serie A e i suoi gol sono importanti per la salvezza della squadra di Semplici.

Dopo una stagione anonima con appena due reti all'attivo, in estate si è rimesso in gioco lavorando al meglio per farsi trovare pronto per la causa. Gotti o Semplici, poco importa: il gol chiama e Nzola risponde presente. Alla Dacia Arena i segnali mandati dall'attaccante sono forti e chiari. Il duplice obiettivo è lì alla portata: migliorarsi per portare lo Spezia alla salvezza e poi pensare al futuro.

Nzola, il Torino osserva

I gol di Nzola non stanno passando certo inosservati. Lo Spezia ne gode, ma il Torino lo osserva per il futuro. Non è una novita che i granata siano interessati all'angolano e già a gennaio ammiccamenti e avance non si erano spinti oltre. L'angolano è voluto restare in Liguria per completare la stagione e poi pensare al futuro, da cui dipendetà tanto come si chiuderà l'annata in Serie A. A Juric piace per caratteristiche e per il suo fiuto del gol e in estate il Torino potrebbe tornare alla carica, stavolta in modo più deciso, per portare l'attaccante ai piedi della Mole. Voci che si intrecciano, ma che al momento fanno eco solo quelle per il gol con la maglia dello Spezia.