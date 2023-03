Spezia-Verona, conferenza Semplici: "Shomurodov e Nzola insieme? La vedo così"

La domenica di Serie A si aprirà con un fondamentale scontro salvezza: alle ore 12.30, infatti, in scena Spezia-Hellas Verona , con i bianconeri che vorranno provare ad allungare e i gialloblu che, in caso di vittoria, aggancerebbero i liguri in classifica. Un match importante ma non fondamentale secondo il tecnico Zaffaroni . Ma di quanto sia prezioso l'incontro di domani ne ha parlato anche l'allenatore dello Spezia, Leonardo Semplici.

Spezia-Verona, le parole di Semplici

Queste le parole del tecnico dei bianconeri alla vigilia del match: "È dall'inizio della settimana che ci diciamo quanto sia importante questa sfida, ma non sarà il risultato della partita col Verona a decidere il nostro futuro. Bisogna affrontare i gialloblu con rispetto e la giusta tensione. Dovremo essere più aggressivi di quanto siamo stati contro l'Udinese. Nzola e Shomurodov? Da parte mia c'è l'intenzione di schierarli insieme. Una scelta che necessita equilibrio e la conoscenza totale della rosa. Penso possa essere una soluzione, la valuto anche per domenica. Per Agudelo sono contento, è tornato ad essere determinante: ha dato grande disponibilità. In generale però preferisco parlare del gruppo più che dei singoli, del noi e non dell'io: solo così possiamo arrivare all'obiettivo che vogliamo".