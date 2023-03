Spezia-Inter, conferenza Semplici: l'Inter, Nzola e i dubbi di formazione

Lo Spezia vuole dare seguito ai punti conquistati nelle ultime uscite contro Udinese e il pari col Verona . Al Picco venerdì 11 marzo arriva l'Inter e l'obiettivo è quello di restare a distanza di sicurezza proprio dai gialloblù penultimi in classifica. Una partita sicuramente non facile per Semplici e i suoi ragazzi, ma potranno contare come sempre sulla spinta del pubblico di casa che già nell'ultimo weekend ha caricato la squadra sostenendola sin dall'arrivo allo stadio. Proprio in vista della sfida contro i nerazzarri ha parlato l'allenatore Leonardi Semplici.

Spezia-Inter, le parole di Semplici

Leonardo Semplici ha analizzato la sfida contro l'Inter: "Penso sia la rosa più forte del campionato. Conosco i calciatori e l’allenatore, sono di indubbio valore. Quando affronti queste partite cerchi di occupare le zone che possano limitarli. Ho letto che potrebbero fare turnover, ma se non gioca Lukaku c'è Dzeko e la qualità non si abbassa. Mi auguro che anche venerdì possano avere qualche problema di continuità. Per noi è una partita dove abbiamo tanto da perdere. Modulo? Non è importante, mi interessano i concetti e le caratteristiche da mettere in campo. Noi dobbiamo mettere dentro l'atteggiamento del secondo tempo della partita contro il Verona".

Poi l'allenatore parla degli infortunati e dei singoli: "Spero di recuperare Ampadu ed Ekdal. Sono usciti acciaccati dalla partita scorsa. Moutinho non ci sarà e potrei adattare Nikolau a sinistra. Nzola e Shomurodov insieme? Sto lavorando con la squadra affinché si possa arrivare a farli giocare insieme, non solo a parita in corso ma anche all'inizio. Nzola mi ha fatto un'ottima impressione e ha tanta voglia di migliorare. Holm e Bastoni li riavrò dopo la sosta, mentre Zurkowski per noi è un recupero importante sta trovando la condizione".