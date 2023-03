Maldini segna all'Inter: Daniel come Paolo più di 28 anni dopo

Daniel Maldini firma il suo secondo gol in campionato portando in vantaggio lo Spezia contro l'Inter. Subentrato a Shomurodov, Maldini segna in contropiede grazie a un assist prezioso di Nzola, nato da uno scontro vinto con Acerbi: il classe 2001 ha battuto Handanovic piazzando la palla alla destra del portiere. La prima rete stagionale l'aveva siglata a San Siro, proprio davanti agli occhi di suo padre e del suo Milan, nel match perso contro i rossoneri per 2-1. Così, 28 anni dopo, un Maldini torna a segnare all'Inter: l'ultima volta era il 20 novembre 1994 durante un derby di Milano terminato in parità grazie alle reti di Fontolan e di Paolo Maldini, suo padre. In quell'occasione lo storico difensore rossonero, e attuale direttore dell'area tecnica del Milan, mise a segno il suo unico gol in un derby della Madonnina.