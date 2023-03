Spezia, Semplici su Nzola, salvezza e sosta per le nazionali

"La squadra ha fatto una bella partita contro un'avversaria di grande valore. Abbiamo creato opportunità nel primo tempo ma siamo poi calati nella ripresa. Va dato merito al Sassuolo. Il gol è nato da una nostra indecisione. Questo non ci toglie comunque nulla, siamo venuti qui con personalità". Lo ha dichiarato Leonardo Semplici a Dazn dopo il ko dello Spezia in casa del Sassuolo .

Le parole di Semplici dopo Sassuolo-Spezia

Il tecnico della Spezia ha aggiunto: "A fine gara ho fatto i complimenti ai ragazzi perché mi hanno sorpreso in positivo. Abbiamo fatto pochi allenamenti insieme e siamo già riusciti a trasmettere determinati concetti. Nzola ha fatto una bella prestazione, spiace per l'ammonizione e la squalifica. Mi auguro vada avanti così perché per noi è un elemento importante. Dobbiamo però trovare qualche terminale offensivo in più. C'è fiducia per la salvezza. Ho trovato un gruppo di lavoro buono e una società ben organizzata. Ora c'è la sosta e abbiamo anche noi tanti nazionali. Dispiace, perché nonostante la sconfitta siamo in un momento positivo".