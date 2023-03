Spezia, sotto con la Salernitana: novità su Nzola, le ultime su Maldini

Lo Spezia, reduce dal pari (1-1) in amichevole con il Monaco, è tornato al lavoro dopo la sosta per le nazionali. Nel mirino c'è la Salernitana, che domenica 2 aprile (ore 15) sarà avversaria di turno dei liguri al "Picco". Il conto alla rovescia per la sfida valida per la ventottesima gironata di Serie A è ufficialmente iniziato.