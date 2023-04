Spezia-Salernitana, conferenza Semplici: Shomurodov, Holm e il modulo

Spezia-Salernitana, le parole di Semplici

Leonardo Semplici ha analizzato la prossima sfida contro la Salernitana: "Abbiamo avuto tante assenze in queste ultime due settimane, assenze positive perche le convocazioni in nazionale gratificano da una parte il club e dall’altra anche il nostro lavoro. In ogni caso abbiamo fatto due buone settimane di lavoro, impreziosite dalla prestigiosa amichevole contro il Monaco, che ci ha dato tante indicazioni positive, soprattutto da quei calciatori che fino ad oggi hanno avuto meno spazio. Modulo? Quello che conta però non è tanto il modulo, quanto piuttosto l’occupazione dello spazio, il modo di affrontare l’avversario e l’atteggiamento che si adotta in campo; io cerco sempre di mettere i calciatori nelle migliori condizioni possibili per dare il meglio e riuscire a esprimere le proprie caratteristiche". Sull'abitro della sfida: "Non parlo mai degli arbitri, ma dato che me lo chiedete, penso che Orsato sia un top assoluto, una garanzia per partite come queste".

Sui singoli: "Shomurodov ha fatto molto bene in nazionale, ha anche segnato un gol e questo è un aspetto molto positivo. Sta bene e lo valuteremo per domani. Holm sta proseguendo nella marcia verso il pieno recupero, qualcuno non è al meglio, altri stanno molto bene, ma sono convinto che faremo le scelte giuste in vista dell’importante partita contro la Salernitana. Krollis? È senza dubbio un buon prospetto. È arrivato qua senza preparazione e aveva bisogno di mettere minuti nelle gambe. Sta trovando condizione, si sta abituando a un calcio diverso e a un Paese diverso e pian piano penso che anche lui potrà avere il suo spazio e saprà darci una grande mano. Bastoni è tornato dopo un lungo stop ed è importantissimo per noi, non partirà dall'inizio. Esposito? È un prospetto importante e deve fare un percorso. Questi sei mesi gli serviranno per crescere giorno dopo giorno e per capire ciò che deve fare in quel ruolo in Serie A".