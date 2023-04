Fiorentina-Spezia, Semplici: “Nzola e Shomurodov insieme? Vi spiego”

Fiorentina-Spezia, le dichiarazioni di Semplici

L'allenatore dello Spezia ha analizzato il match con la viola in conferenza, partendo dalle difficoltà che la squadra mostra in casa: "Difficoltà nei primi tempi al Picco? Forse il valore delle partite, sempre più importanti, crea aspettativa e tensione, che fa sì che i ragazzi in casa abbiano qualche difficoltà in più. Mi auguro che questa situazione si possa risolvere. Sta a me cercare di capire la problematica e far sì che si esprimano bene dal primo minuto come successo fuori casa. Ora affronteremo la squadra più in forma del momento, con nove vittorie di fila. Sarà difficile ma i ragazzi si stanno allenando bene, stanno crescendo e sono fiducioso perché si faccia una buona prestazione”.

La coppia Nzola-Shomurodov e gli indisponibili

Semplici ha poi parlato del ritorno al gol di Shomurodov e della possibilità di farlo coesistere con Nzola: "Il ritorno al gol di Eldor è importante per lui e soprattutto per la squadra. Starà a me cercare soluzioni che possano farceli utilizzare insieme, non solo a partita in corso ma anche dall’inizio. Ci vuole sacrificio da parte loro, perché per supportarli in fase offensiva dovrebbero darci qualità importanti, ma in fase difensiva anche loro devono avere la mentalità per sacrificarsi ed essere i primi difensori. Questo aspetto piano piano cercheremo di far sì che questi calciatori possano giocare insieme”. Poi su Verde: “Abbiamo fatto una amichevole con il Monaco e forse era stato il migliore in campo. Ha passato dieci giorni in cui era in condizioni buone. Domenica l'ho sostituito non perché non ero contento, ma per l’insoddisfazione che avevo di tutta la squadra e ho provato a dare una scossa. Non l’ho tolto perché aveva fatto peggio di altri. Per me è un giocatore importante, ha qualità uniche in dribbling e tiro, sto cercando di far sì che possa essere determinante come in passato. Quest’anno ha avuto qualche problema fisico, va gestito un po’ e sta a me capire i momenti in cui posso farlo giocare dall’inizio o a gara in corso, perché ha qualità e le sue qualità vanno sfruttate”. Sugli indisponibili: "Agudelo, Holm, Caldara, Moutinho, Sala, Beck, Kovalenko e Zovko sono fuori. Agudelo aveva un problemino, Holm aveva iniziato e si è rifermato. Kovalenko ha la febbre, lui e Sala non si sono allenati e speriamo domani di recuperarli nella rifinitura. Caldara ha una botta alla caviglia, Beck ha una piccola fratturina al piede. Questo non toglie niente al valore della squadra, siamo convinti che possiamo fare la nostra partita. Bastoni è recuperato e anche Reca ha fatto il primo allenamento con noi ed è sulla via del recupero. Esposito può essere un’opzione".