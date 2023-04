Fiorentina-Spezia, Semplici: “Nzola? Se volete non lo faccio giocare”

Finisce 1-1 all'Artemio Franchi tra Fiorentina e Spezia . I bianconeri fermano la viola e interrompono la striscia di vittorie consecutive, impedendo alla squadra di Vincenzo Italiano il record storico di successo di fila. Un punto prezioso per lo Spezia in chiave salvezza, con l'Hellas Verona terzultimo che è distante ma ancora a vista. Semplici ha analizzato il match in conferenza stampa.

Fiorentina-Spezia, parole di Semplici

Al triplice fischio del match queste le dichiarazioni del tecnico bianconero, Leonardo Semplici: "Abbiamo strappato punti a una squadra forte, di valore, che giocava per la storia davanti a tanta gente. Sono soddisfatto, stiamo facendo un percorso e ci sono aspetti da migliorare, ma direi che ci siamo meritati questi punti. Nel secondo tempo abbiamo subito e difeso nella giusta maniera. E poi quell'occasione clamorosa alla fine... Peccato. Non era forse giusto ma il calcio è anche questo". Poi l'allenatore ha scherzato anche su Nzola: "Quanto è importante? Se volete non lo faccio giocare. Lo conoscete, è un valore aggiunto e in queste partite si esalta". Sul gol sbagliato da Shomurodov: "Ho cercato di tirarlo su, era abbattuto. Ha chiesto scusa ai compagni ma non deve, ci sta di sbagliare. La scorsa giornata ha segnato, oggi purtroppo no: l'ho rincuorato ed è giusto così, voglio che sia convinto delle sue qualità. Io dormo sereno, strappare un punto a Firenze è un valore aggiunto".