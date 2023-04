Sampdoria-Spezia, Semplici: "Meritavamo la vittoria, siamo vivi”

GENOVA - Lo Spezia esce indenne da Marassi grazie alla rete del pari firmata da Verde contro la Sampdoria e va a +1 sull'Hellas Verona, vittorioso ieri sera contro il Bologna. Ai microfoni di Dazn, mister Semplici commenta la gara della sua squadra: "Chiaro che dispiace per il risultato, la squadra nonostante gli infortuni ha fatto una bella gara. Meritavamo un risultato diverso, così non è stato però è la dimostrazione che stiamo bene e siamo vivi. Andiamo avanti a testa alta, proponendo le qualità dei miei giocatori che si stanno esprimendo come voglio io". Il tecnico toscano ha poi aggiunto: "Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché quando crei tante occasioni e alla prima prendi gol non è facile reagire contro una squadra come la Sampdoria in un ambiente particolare. Siamo convinti delle nostre potenzialità, la squadra gioca con la mentalità che sto cercando di trasferirgli. Credo che stasera abbiamo giocato con la giusta determinazione".