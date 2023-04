Spezia, Holm costretto all'intervento chirurgico: le condizioni

Brutte notizie in casa Spezia. I bianconeri di Leonardi Semplici, reduci dal pari con la Sampdoria, sono al momento terzultimi in classifica ad un punto dal Lecce (e quindi dalla zona salvezza) e perdono un elemento importante per le prossime gare: si tratta di Emil Holm, che come reso noto dal sito ufficiale del club dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico.